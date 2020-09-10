Gazeta.SPb.ru рассказывает про выплаты на детей в сентябре 2020 года

Правительство России ввело новые выплаты для семей, которые поступят уже в сентябре. Gazeta.SPb.ru рассказывает о том, кто сможет получить финансовую помощь.

8 сентября вступило в силу постановление, согласно которому беременные женщины, ждущие своих супругов из армии, получат единовременную выплату в размере 28 тыс. 511 руб. Правда в документе есть оговорки: на эти деньги могут рассчитывать россиянки, состоящие в браке с солдатами срочной службы, а срок беременности должен быть не менее 180 дней.

Около 12,2 тыс. руб. ежемесячно будут получать супруги военных-срочников, если в семьях уже есть дети. При этом средства будут поступать вне зависимости от того, были ли оформлены какие-то другие пособия. Однако выплаты не затрагивают беременных жен курсантов.

Для получения финансовой поддержки необходимо обратиться в МФЦ или орган социальной защиты, предъявив заявление, справки — из женской консультации и воинской части, свидетельство о заключении брака, паспорт и данные банковского счета для перечисления денег.

Кроме того, пособия получат семьи с детьми, где родители лишились работы. Речь о 3 тыс. руб., которые будут выплачены на каждого несовершеннолетнего ребенка. По данным кабмина, на эти цели из государственного бюджета выделены 8,5 млн руб. Отмечается, что финансовую помощь получат около 3 млн человек.

Напомним также, что российские семьи, которые еще не получили по 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, могут подать соответствующее заявление в МФЦ или на портале Госуслуг.

То же самое касается выплат в 5 тыс. руб. на детей, не достигших 3-летнего возраста. Документы принимаются до 1 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала о том, какие меры финансовой поддержки граждан обсуждаются.