Пособия, отпуск, скидки: какие меры поддержки семей с детьми появились и обсуждаются в 2020 году

Семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, где среднедушевой доход не дотягивает до прожиточного минимума, в 2021 году могут получить прибавку к пособию, сообщил Минтруд. Gazeta.SPb.ru рассказывает, какую еще поддержку окажут родителям и напоминает о некоторых уже принятых в этом году мерах.

Сегодня пособие на детей от 3 до 7 лет полагается семьям с доходом не ниже прожиточного минимума на человека. Средний размер этой выплаты в России составляет 5,5 тыс. рублей, минимальный — 4,1 тыс. руб. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и регионам оценить уровень дохода семей и принять решение о возможности увеличения финансовой помощи с 1 января 2021 года.

Напомним, о новых изменениях, принятых в качестве дополнительной поддержки семей с детьми, глава государства рассказал в майском обращении к россиянам.

Так, с 12 мая граждане РФ начали получать ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Условия: право на материнский капитал возникло до 1 июля 2020 года, при этом не имеет значения, использован он или нет; первый ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

С 1 июня 2020 года Пенсионный фонд России (ПФР) начал производить разовые выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 3 до 16 лет. Согласно указу президента, этот вид поддержки не зависит от дохода гражданина. Помощь могут получить семьи, чьи дети родились в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года. В конце июня глава правительства Михаил Мишустин утвердил повторную выплату этого пособия.

Также напомним, что Владимир Путин предложил в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком — с 3 375 руб. до 6 751 руб. Оно полагается неработающим гражданам, в том числе студентам.

Кроме того, правительству поручено продлить до 1 октября выплату пособия по безработице тем, кто обратился за ним или утратил право на него после 1 марта. Ранее данный вид финансовой поддержки был временно увеличен до размера МРОТ — 12 130 рублей. Кроме того, глава государства поручил с 1 мая увеличить минимальный размер пособия в три раза — до 4,5 тыс. рублей.

Возможно, в обозримом будущем появятся еще несколько мер поддержки. Некоторые из них уже озвучены. Например, в Государственной Думе предложили увеличить до 35 дней ежегодный оплачиваемый отпуск для граждан, воспитывающих трех и более детей. С такой инициативой выступил депутат Иван Сухарев. Парламентарий направил соответствующее письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.

До этого Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Минстрой и Минэкономразвития с инициативой о снижении налога на имущество для многодетных семей. Сегодня им предоставляется льгота — из налогооблагаемой базы вычитается кадастровая стоимость 5 кв. м квартиры и 7 кв. м частного дома, которая умножается на количество детей. ОНФ предлагает увеличить этот показатель до 18 кв. м.

А председатель Национального родительского комитета (НРК) и член Общественной палаты России Ирина Волынец обратилась в правительство с просьбой увеличить для семей минимальную скидку на оплату услуг ЖКХ: для многодетных — до 50%, с десятью и более детьми — до 70%. Кроме того, предлагается отменить плату по ЖКХ для тех семей, где из-за коронавируса родители лишились работы.