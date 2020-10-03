Уснувший водитель маршрутки влетел в такси на Дачном проспекте

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием маршрутки и машины сервиса такси. По словам очевидцев, водитель общественного транспорта уснул.
Авария случилась в субботу, 3 октября, на Дачном проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Как рассказали свидетели дорожного инцидента, водитель пустой маршрутки уснул и столкнулся с такси. На кадрах видно, что к месту происшествия прибыли спасатели.
Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Славы два автомобиля в результате ДТП перекрыли две полосы движения.