На ночном Богатырском проспекте столкнулись две иномарки

В Приморском районе Петербурга произошла авария с участием двух машин. Иномарки не смогли поделить пустой перекресток.

Авария случилась в ночь на субботу, 3 октября, на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что разъехаться не смогли BMW и автомобиль компании Vezu. Одна из машин вылетела на тротуар.

В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уснувший водитель маршрутки влетел в такси на Дачном проспекте. У месту происшествия приезжали сотрудники МЧС.