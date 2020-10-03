На ночном Богатырском проспекте столкнулись две иномарки

На ночном Богатырском проспекте столкнулись две иномарки
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга произошла авария с участием двух машин. Иномарки не смогли поделить пустой перекресток.

Авария случилась в ночь на субботу, 3 октября, на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что разъехаться не смогли BMW и автомобиль компании Vezu. Одна из машин вылетела на тротуар.

В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уснувший водитель маршрутки влетел в такси на Дачном проспекте. У месту происшествия приезжали сотрудники МЧС.

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