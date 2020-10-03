В Петербурге пьяный белорус без прав устроил погоню, «чуть-чуть» выпив перед клубом

В Приморском районе Петербурга пьяный мужчина устроил погоню. Глубокой ночью правоохранителям пришлось ловить нарушителя.

В ночь на субботу, 3 октября, сотрудники ГИБДД попытались остановить машину марки Opel, проезжавшую по проспекту Художников, однако водитель проигнорировал требования, в результате чего инспекторам пришлось гнаться за легковушкой.

Как пишет портал 78.ru со ссылкой на информацию источника в экстренных службах, машину все же остановили. Транспортным средством управлял 23-летний гражданин Белоруссии, который был в нетрезвом виде.

У мужчины также не было прав. Он объяснил правоохранителям, что направлялся в ночной клуб, а перед поездкой «чуть-чуть» выпил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ночном Богатырском проспекте столкнулись две иномарки.