В Петербурге пьяный белорус без прав устроил погоню, «чуть-чуть» выпив перед клубом

В Петербурге пьяный белорус без прав устроил погоню, &#171;чуть-чуть&#187; выпив перед клубом
Стражи порядка гнались за нарушителем. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурга пьяный мужчина устроил погоню. Глубокой ночью правоохранителям пришлось ловить нарушителя.

В ночь на субботу, 3 октября, сотрудники ГИБДД попытались остановить машину марки Opel, проезжавшую по проспекту Художников, однако водитель проигнорировал требования, в результате чего инспекторам пришлось гнаться за легковушкой.

Как пишет портал 78.ru со ссылкой на информацию источника в экстренных службах, машину все же остановили. Транспортным средством управлял 23-летний гражданин Белоруссии, который был в нетрезвом виде.

У мужчины также не было прав. Он объяснил правоохранителям, что направлялся в ночной клуб, а перед поездкой «чуть-чуть» выпил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ночном Богатырском проспекте столкнулись две иномарки.

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