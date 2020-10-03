Пожарные за час потушили дом и баню в Волховском районе

Пожарные за час потушили дом и баню в Волховском районе
Спасатели тушили пламя ранним утром. Фото: Baltphoto/ Irina Motina

В Волховском районе Ленобласти ранним утром полыхали дом и баня. Прибывшие спасатели справились с огнем за час.

Возгорание случилось в субботу, 3 октября, на Советской улице в селе Колчаново. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 4:25.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огонь охватил 44 «квадрата» частного дома и бани. Ликвидировать открытое возгорание удалось за час.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Тихорецком проспекте среди ночи вспыхнула трехкомнатная квартира.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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