Пожарные за час потушили дом и баню в Волховском районе

В Волховском районе Ленобласти ранним утром полыхали дом и баня. Прибывшие спасатели справились с огнем за час.

Возгорание случилось в субботу, 3 октября, на Советской улице в селе Колчаново. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 4:25.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огонь охватил 44 «квадрата» частного дома и бани. Ликвидировать открытое возгорание удалось за час.

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