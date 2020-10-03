На Тихорецком среди ночи вспыхнула трехкомнатная квартира

В Калининском районе Петербурга огонь охватил обстановку трехкомнатной квартиры в жилом доме. Причины произошедшего выясняются.

Возгорание случилось в ночь на субботу 3 октября, в доме №31 на Тихорецком проспекте. Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП.

Как сообщил портал 78.ru со ссылкой на информацию источника в экстренных службах, пожар уничтожил обстановку одной из комнат и коридора. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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