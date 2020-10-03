В поселке Пески полыхал дом на 120 «квадратах»

В поселке Пески полыхал дом на 120 &#171;квадратах&#187;
Спасатели потушили огонь среди ночи. Фото: pixabay

В Приозерском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом. Огонь охватил 120 «квадратов» обстановки.

Возгорание случилось в пятницу, 2 октября, в поселке Пески. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам части в 23:50. К месту происшествия незамедлительно выехали восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, ликвидировать пожар удалось почти за два часа.

В настоящее время выясняются причины появления огня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Оредеже спасатели 1,5 часа тушили загоревшийся потолок в бане. Пламя затронуло пожарные перекрытия в здании на площади в 15 квадратных метров.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пески пожар


 

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