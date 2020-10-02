В Оредеже спасатели 1,5 часа тушили загоревшийся потолок в бане

В Оредеже спасатели 1,5 часа тушили загоревшийся потолок в бане
По предварительным данным, никто не пострадал. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Происшествие произошло вечером в пятницу, 2 октября, в Лужском районе Ленинградской области.

В экстренные службы в 22:15 от очевидцев поступило сообщение о возгорании в бане на улице Энгельса в поселке Оредеж. На место ЧП оперативно отправились восемь сотрудников дежурной противопожарной части и две единицы специальной техники.

По приезде на место случившегося спасатели установили, что пламя затронуло пожарные перекрытия в здании на площади в 15 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Устранить огонь пожарным удалось за 1,5 часа — уже к 23:53 опасность миновала.

Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ангаре на Малой Митрофаньевской в ангаре загорелся картон и паллеты. Пожар затронул 60 квадратных метров ангара размером 15 на 100 метров.

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