В ангаре на Малой Митрофаньевской в ангаре загорелся картон и паллеты

О пострадавших не сообщается. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

О пострадавших не сообщается. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Возгорание в ангаре в Адмиралтейском районе произошло в пятницу вечером, 2 октября.

В экстренные службы информация о происшествии поступила в 21:38. На место случившегося оперативно отправились 12 спасателей и три единицы специальной техники. В ходе изучения обстановки было установлено, что пожар затронул 60 квадратных метров ангара размером 15 на 100 метров. Выяснилось, что загорелись деревянные паллеты и картон.

Возгорание удалось успешно ликвидировать к 22:13. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Что послужило причиной возникновения пожара — неизвестно.

Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Адмиралтейской районе пожарные потушили вспыхнувший ангар. Пламя же разгорелось в районе, где в настоящее время ведется строительство домов. Об этом рассказали свидетели в социальных сетях.