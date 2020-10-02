В Адмиралтейской районе пожарные потушили вспыхнувший ангар

Пожар в ангаре на Парфеновской улице произошел вечером в пятницу, 2 октября.

Об этом стало известно благодаря очевидцам, опубликовавшим подробности в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

К информации о возгорании были добавлены фотографии и видео происходящего. Также, было уточнено, что на ликвидацию пожара оперативно прибыли сотрудники МЧС России.

В настоящее время пожар уже потушен. Что стало причиной инцидента — неизвестно. Пламя же разгорелось в районе, где в настоящее время ведется строительство домов.

Информация о возможных пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сиверском при пожаре в двух квартирах спасатели эвакуировали 25 человек. Возгорание произошло в четверг, 1 октября. В двух квартирах полыхала обстановка на площади 32 квадратных метра.