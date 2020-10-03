В Выборге спасатели тушили полыхающую квартиру

В Выборге спасатели тушили полыхающую квартиру
Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района. Фото: pixabay

В Выборге спасатели тушили обстановку квартиры. Огонь охватил 15 квадратных метров.

Возгорание случилось в субботу, 3 октября, в доме на улице Приморская. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам части в 3:35, к месту происшествия незамедлительно выехали восемь огнеборцев на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, к 4:08 спасатели полностью потушили пламя.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожарные за час потушили дом и баню в Волховском районе.

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В Выборге спасатели тушили полыхающую квартиру
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