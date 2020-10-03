В Выборге спасатели тушили полыхающую квартиру

В Выборге спасатели тушили обстановку квартиры. Огонь охватил 15 квадратных метров.
Возгорание случилось в субботу, 3 октября, в доме на улице Приморская. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам части в 3:35, к месту происшествия незамедлительно выехали восемь огнеборцев на двух спецмашинах.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, к 4:08 спасатели полностью потушили пламя.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожарные за час потушили дом и баню в Волховском районе.