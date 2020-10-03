«Весь в крови»: очевидцы рассказали о ДТП с двумя легковушками на Товарищеском

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух машин. В одной из легковушек сработали подушки безопасности.
Авария случилась в субботу, 3 октября, на пересечении Товарищеского проспекта и улицы Подвойского. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, одна из машин проехала на красный сигнал светофора, в результате чего и произошло столкновение. В итоге один из водителей пострадал.
«Весь в крови», — написал автор записи.
Другие подробности не приводятся.
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