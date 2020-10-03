Две иномарки разбились на Киевском шоссе

Очевидцы уверяют, что все остались живы, отделавшись легким испугом.

В Ленинградской области в селе Рождествено сегодня днем, 3 октября, произошла жесткая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Киевском шоссе – там по не установленной причине столкнулись две иномарки. В результате Kia и BMW разбились – они выглядят крайне помято. Очевидцы уверяют, что никто не пострадал. На кадрах с места происшествия оперативных служб не наблюдается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что очевидцы рассказали о ДТП с двумя легковушками на Товарищеском. По словам очевидцев, одна из машин проехала на красный сигнал светофора, в результате чего и произошло столкновение. В итоге один из водителей пострадал.