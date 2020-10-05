Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали у побережья Японии

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали у побережья Японии
Землетрясение произошло в японском поселке Оараи. Фото: pixabay

У берегов Японии зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,9. Информации о жертвах землетрясения нет.

Как сообщается на сайте Геологической службы Соединенных Штатов, эпицентр землетрясения находился в 21 километре к востоку от поселка Оараи на восточном побережье Японии. Очаг залегал на глубине более 81 километра.

На текущий момент какие-либо сведения о разрушениях, пострадавших или жертвах не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что возле горы Афон произошло землетрясение магнитудой 5,3. Затем по полуострову прошлась серия повторных толчков, самый сильный из которых был магнитудой 3,9.

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