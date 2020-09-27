Возле горы Афон произошло землетрясение магнитудой 5,3

Возле горы Афон произошло землетрясение магнитудой 5,3
Гора Афос. Фото: wikipedia

Сейсмологи зафиксировали несколько землетрясений рядом с горой Афон на полуострове Айон-Орос на северо-восточном побережье Греции.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на сейсмологическую лабораторию Афинского университета, местные жители могли почувствовать сильнейшие подземные толчки. Первое землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в 22:39 по местному времени 26 сентября. Уже через несколько часов, в 01:50, произошел второй толчок магнитудой 5,3.

Очаг землетрясения залегал в море на глубине 16 километров, а находился он в 33 километрах от административного центра Афона Карье. Затем по полуострову прошлась серия повторных толчков, самый сильный из которых был магнитудой 3,9.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за землетрясения в Иркутске введен режим повышенной готовности.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
афос греция землетрясение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве впервые с июня зафиксировали более 2 тысяч случаев заражения ...
Возле горы Афон произошло землетрясение магнитудой 5,3
В ДТП с перевертышем на Токсовском шоссе погибла женщина-пассажир
Стрельба в штате Айова унесла жизнь одного человека, еще 11 ранены
Макрон заявил, что Лукашенко стоит покинуть пост президента Белоруссии
Навальный предположил, зачем его отравили
На Луначарского автомобиль перевернулся не сумев преодолеть поребрик
Заболеваемость продолжает расти: в России выявлено 7867 новых случаев ...