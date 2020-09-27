Возле горы Афон произошло землетрясение магнитудой 5,3

Сейсмологи зафиксировали несколько землетрясений рядом с горой Афон на полуострове Айон-Орос на северо-восточном побережье Греции.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на сейсмологическую лабораторию Афинского университета, местные жители могли почувствовать сильнейшие подземные толчки. Первое землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в 22:39 по местному времени 26 сентября. Уже через несколько часов, в 01:50, произошел второй толчок магнитудой 5,3.

Очаг землетрясения залегал в море на глубине 16 километров, а находился он в 33 километрах от административного центра Афона Карье. Затем по полуострову прошлась серия повторных толчков, самый сильный из которых был магнитудой 3,9.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за землетрясения в Иркутске введен режим повышенной готовности.