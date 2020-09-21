Из-за землетрясения в Иркутске введен режим повышенной готовности

Природный катаклизм, испугавший жителей Иркутской области в понедельник, 21 сентября, сподвиг местные власти объявить режим повышенной готовности. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на администрацию Иркутска.

В настоящий момент спасательные службы изучают местность, в которой фиксировались подземные толчки и исследуют обстановку на предмет возможных разрушений.

В региональном МЧС сообщили, что магнитуда землетрясения составила 8,1. Все важные городские объекты продолжают функционировать в обычном режиме, перебоев в подаче важных ресурсов не фиксируется.

Первый толчок жители региона ощутили в 21:05 по-московскому времени, второй — в 21:20. Эпицентр катаклизма пришелся на поселок Култук Слюдянского района Иркутской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в районе Байкала зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9.