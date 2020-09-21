В районе Байкала зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9

В понедельник, 21 сентября, жители Иркутской области ощутили подземные толчки — в регионе произошло землетрясение.

Происшествие поспешили прокомментировать в Главном управлении МЧС России по Иркутской области. В ведомстве успокоили граждан и рассказали о подробностях природного явления. Информация была опубликована в Instagram.

Отметим, землетрясение имеет магнитуду 5,9, класс 14,7. Его интенсивность составила 8,1. Эпицентр зафиксирован в поселке Култук, Слюдянского района.

Также, представители регионального МЧС уточнили, что в результате землетрясения никто не пострадал. Не были выявлено и разрушительных последствий для зданий и окружающей среды. Спасатели в настоящее время обследуют местность.

Сильные подземные толчки местные жители почувствовали в Усолье-Сибирском, находящемся в 150 км от Озера Байкал. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. В общей сложности, природный катаклизм ощущался в 12 районах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3.