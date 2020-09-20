В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
Турция. Фото: Pixabay

По предварительным данным, никто не пострадал и ни одно здание не пострадало.

В центральной части Турции сегодня, 20 сентября, произошло землетрясение магнитудой 5,3, об этом сообщает ТАСС. Все случилось недалеко от города Аксарай. Сейсмологи отмечают, что очаг толчков находится на глубине трех километров. По предварительным данным, в результате инцидента не разрушено ни одно здание, а также нет пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что учёные обнаружили алмазы, которые «помнят» как Земля столкнулась с Луной. Учёные оценили возможное время происхождения изученных образцов и датировали их «временем, когда Земля столкнулась с Луной, или даже раньше» (приблизительно 4,533 миллиарда лет назад).

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