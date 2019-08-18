Учёные обнаружили алмазы, которые «помнят» как Земля столкнулась с Луной

Учёные обнаружили алмазы, которые &#171;помнят&#187; как Земля столкнулась с Луной
В глубинах вулканов таятся сведения об истории планеты. А ещё там есть алмазы. Фото: pixabay.com

Древний резервуар магмы в глубине Земли, который может быть немногим моложе Луны, обнаружили ученые Австралийского национального университет при помощи алмазов.

Как передает Phys.org, интересное открытие ожидало команду исследователей в ходе газового анализа образцов алмазов, время от времени выбрасываемых на поверхность извержениями вулканов. В большинстве случаев такие находки, помимо их очевидно ценности, не представляют научного интереса — однако заинтересовавшись партией «сверхглубоких» (то есть образовавшихся на глубине от 230 до 800 километров) алмазов, учёные при помощи газового анализатора обнаружили, что они не только образовались в период, когда Земля была «безвидна и пуста», но и находятся в резервуаре магмы, до сих пор сохраняющем физические свойства тех времён.

Учёные оценили возможное время происхождения изученных образцов и датировали их «временем, когда Земля столкнулась с Луной, или даже раньше» (приблизительно 4,533 миллиарда лет назад).

Если резервуар, из которого указанные алмазы были выброшены на поверхность, действительно существует и к нему возможно получить доступ, это может стать одним из самых сенсационных открытий за всю историю геологии — фактически, это возможность «подсмотреть» в тот момент, когда Земля только формировалась и, возможно, даже сделать выводы о том, что ждёт нашу планету в будущем.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Великобритании скончался создатель «Кролика Роджера».

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