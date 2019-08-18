Умер оскароносный создатель «Кролика Роджера»

Ричард Уильямс в ходе работы над мультфильмом "Вор и сапожник". Фото: imdb.com

Ричард Уильямс в ходе работы над мультфильмом "Вор и сапожник". Фото: imdb.com

Троекратный номинант «Оскара», британский художник-мультипликатор Ричард Уильямс скончался в возрасте 86 лет.

Печальные новости сообщила BBC со ссылкой на членов семьи Уильямса. Смерть застала его в пятницу, 16 августа в своём доме в Бристоле. Причина смерти остаётся неизвестной.

Ричард Уильямс запомнился зрителям всего мира оскароносным детективом 1988-го года «Кто подставил кролика Роджера?», где реалистичные герои органично сочетались и взаимодействовали с нарисованными «мультяшками». За это произведение он получил сразу два «Оскара». Ещё одним он был награждён за анимационный телефильм «Christmas carol» (Рождественская песнь), снятый в 1972-м году — христианскую притчу на популярный сюжет.

Помимо прочего, Уильямс может быть известен российскому зрителю как автор анимации к популярной серии детективов о похождениях жандарма Шарля Дрейфуса «Розовая пантера».