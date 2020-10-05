Нобелевку по медицине присудили ученым из США за открытие лечения гепатита С

5 октября в Стокгольме началась Нобелевская неделя. Обладателями премии по медицине и физиологии стали ученые из США Харви Альер, Чарльз Райс и британский вирусолог Майкл Хоутон за исследование в области заболевания печени.

Ученые заявили о возможностях их исследования, которое позволит вылечить гепатит С. Это заболевание печени, вызванное вирусом, который поражает орган в различных степенях тяжести.

Открытия лауреатов премии в области медицины выявили причину оставшихся случаев хронического гепатита и сделали возможными проведение анализов крови и применение новых лекарств – рассказали представители Нобелевского комитета.

Напомним, что традиционная неделя награждений нобелевских лауреатов стартовала 5 октября в Швеции. В течении недели комитет объявит имена обладателей наград в своих направлениях, а также 9 октября будет вручена премия мира. На самый престижный статус на планете претендует 318 кандидатов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Алексея Навального могут наградить нобелевской премией мира.