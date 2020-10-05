Глава телерадиокорпорации Китая призвал мировые СМИ к международному противоэпидемическому сотрудничеству

Глава телерадиокорпорации Китая призвал мировые СМИ к международному противоэпидемическому сотрудничеству
Генеральный директор Центральной телерадиокорпорации Китая Шэнь Хайсюн. Фото: Медиакорпорация Китая

Генеральный директор Центральной телерадиокорпорации Китая (ЦТРК) Шэнь Хайсюн призвал мировые СМИ наращивать вклад в международное противоэпидемическое сотрудничество.

По его словам, Китай делает многое для объединения и сплочения государств в борьбе с коронавирусом. Так, в апреле 2020 года ЦТРК выступила с инициативой «Об укреплении контактов между аналитическими центрами в рамках Сообщества международного телевизионного сотрудничества «Шелковый путь». Корпорация получила поддержку от ученых из Китая, Италии, Японии, Аргентины, США и других стран.

Ответственные СМИ, таким образом, должны взять на себя распространение информации, способствующей объединению людей для глобальной противоэпидемической борьбы. Еще в начале пандемии COVID-19 Сообщество международного телевизионного сотрудничества «Шелковый путь» в кратчайшие сроки запустило механизм реагирования на чрезвычайные ситуации, тесно взаимодействуя с такими медиаорганизациями как Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз и Вещательный союз арабских государств.

Сообщество было создано в 2016 году, а сегодня в его ряды входят свыше 130 организаций из 58 стран и регионов, расположенных вдоль Шелкового пути.

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