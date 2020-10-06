На Ремизова ночью вспыхнул Mercedes

На Ремизова ночью вспыхнул Mercedes
Спасатели быстро разобрались с огнем. Фото: pixabay

Машину удалось потушить за 16 минут. Информация о пострадавших не поступала.

В Колпинском районе этой ночью, 6 октября, произошел пожар – загорелась иномарка. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу. Все случилось на улице Ремизова у дома номер 21 – там вспыхнул припаркованный Mercedes. Спасатели узнали о происходящем в три часа ночи и незамедлительно прибыли на место происшествия. В ликвидации возгорания приняли участие десять спасателей и две единицы техники.

Машину удалось потушить примерно за 16 минут. В ней выгорели салон и моторный отсек. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП с «перевертышем» в Гатчинском районе пострадали два человека. Женщина получила тяжелые повреждения. У пассажира же зафиксированы травмы средней тяжести.

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Колпинский район пожар


 

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