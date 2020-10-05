В ДТП с «перевертышем» в Гатчинском районе пострадали два человека

Дорожно-транспортное происшествие в Ленинградской области привело двух его участников к получению травм.

Авария произошла вечером в понедельник, 5 октября, на автодороге Сокколо — Мариенбург.

Согласно предварительным данным правоохранительных органов, около 21:30, автомобиль Kia Soul, находящийся под управлением 51-летней водительницы вылетел в кювет, после чего перевернулся. Вместе с женщиной-водителем в салоне находился ее 49-летний пассажир. Об этом сообщает управление ГИБДД России по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что женщина получила тяжелые повреждения. У пассажира же зафиксированы травмы средней тяжести. Оба пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на 16 линии В.О в результате ДТП перевернулся автомобиль.