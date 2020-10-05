На 16 линии В.О в результате ДТП перевернулся автомобиль

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло вечером, 5 октября, на Васильевском острове.
Информацию об аварии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Новость о происшествии сопровождается фотографиями. При взгляде на снимки можно понять, что произошло столкновение двух машин, в результате которого одна из них перевернулась на крышу.
Комментаторы в свою очередь рассказали некоторые подробности. Сообщается, что рядом с белой машиной была замечена лужа крови, а из перевернувшегося транспортного средства вытащили троих пострадавших. Их было решено госпитализировать.
Еще один пользователь соцсети добавил, что все произошло из-за того, что владелец перевертыша решил пропустить пешехода на переходе и притормозил, в этот же момент в него на скорости влетел водитель второй машины.
В настоящее время официальные комментарии об аварии отсутствуют. На месте работают правоохранительные органы.
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