На 16 линии В.О в результате ДТП перевернулся автомобиль

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло вечером, 5 октября, на Васильевском острове.

Информацию об аварии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Новость о происшествии сопровождается фотографиями. При взгляде на снимки можно понять, что произошло столкновение двух машин, в результате которого одна из них перевернулась на крышу.

Комментаторы в свою очередь рассказали некоторые подробности. Сообщается, что рядом с белой машиной была замечена лужа крови, а из перевернувшегося транспортного средства вытащили троих пострадавших. Их было решено госпитализировать.

Еще один пользователь соцсети добавил, что все произошло из-за того, что владелец перевертыша решил пропустить пешехода на переходе и притормозил, в этот же момент в него на скорости влетел водитель второй машины.

В настоящее время официальные комментарии об аварии отсутствуют. На месте работают правоохранительные органы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четверо пострадали в ДТП на петербургской дамбе.