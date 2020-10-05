Четверо пострадали в ДТП на петербургской дамбе

Утром в понедельник, 5 октября, на внутреннем кольце КАД в районе дамбы произошло массовое ДТП, есть пострадавшие.

Об этом информирует пресс-служба городского УГИБДД. Сообщается, что все произошло около 7:41 на участке КАД, проходящем через комплекс защитных сооружений от наводнений.

Там 72-летний водитель «Сузуки» врезался в стоящий автомобиль «Фольксваген», который в свою очередь столкнулся со встречным «Субару», который вела 45-летняя женщина.

В аварии пострадали четыре человека: 31-летний мужчина и три женщины 28, 39, и 45 лет. Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авария с трамваем перекрыла перекресток у Финляндского вокзала.