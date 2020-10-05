Авария с трамваем перекрыла перекресток у Финляндского вокзала

Авария с трамваем перекрыла перекресток у Финляндского вокзала
Место ДТП на перекрестке улиц Комсомола и Академика. Фото: vk.com/spb_today

Дорожно-транспортное происшествие поставило в пробку перекресток улиц Комсомола и Академика Лебедева в Калининском районе.

Об этом сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы пишут, что проехать по перекрестку практически невозможно — большую часть дороги перекрыл трамвай, попавший в аварию с другим автомобилем. По словам автора публикации, повернуть налево с улицы Комсомола можно только через пешеходный переход, а проехать на улицу Лебедева в сторону Боткинской улицы можно только через встречку.

«Одна дырка между белой (машиной — прим.ред.) и трамваем, и в нее все лезут», — пишет очевидец.

Авария произошла несколько часов назад, однако, судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», петербуржцы все еще стоят в пробке.

Скриншот «Яндекс.Карты»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ударившая по тормозам автомобилистка устроила ДТП с 10 авто на КАД.

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