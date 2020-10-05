Ударившая по тормозам автомобилистка устроила ДТП с 10 авто на КАД

В ночь на понедельник на Кольцевой автодороге в Петербурге произошло массовое ДТП, участниками которого стали не менее десяти автомобилей.

Об этом сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Как стало известно, все произошло на внутренней стороне КАД, после развязки с проспектом Косыгина.

Один из участников происшествия рассказал, что он ехал по левой полосе, когда перед ним резко затормозил автомобиль. Для того, чтобы избежать столкновения, водитель крутанул руль вправо, а по той полосе ехали другие автомобили. Из-за этого автомобилисты «по цепочке» попали в ДТП.

«Дама потом уехала. В ДТП участвует около 10-15 машин», — рассказал пользователь соцсети.

Подробные детали аварии устанавливаются. Сведений о возможных пострадавших пока нет.

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