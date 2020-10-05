Ударившая по тормозам автомобилистка устроила ДТП с 10 авто на КАД

Ударившая по тормозам автомобилистка устроила ДТП с 10 авто на КАД
Место массовой аварии на КАД. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на понедельник на Кольцевой автодороге в Петербурге произошло массовое ДТП, участниками которого стали не менее десяти автомобилей.

Об этом сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Как стало известно, все произошло на внутренней стороне КАД, после развязки с проспектом Косыгина.

Один из участников происшествия рассказал, что он ехал по левой полосе, когда перед ним резко затормозил автомобиль. Для того, чтобы избежать столкновения, водитель крутанул руль вправо, а по той полосе ехали другие автомобили. Из-за этого автомобилисты «по цепочке» попали в ДТП.

«Дама потом уехала. В ДТП участвует около 10-15 машин», — рассказал пользователь соцсети.

Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today

Подробные детали аварии устанавливаются. Сведений о возможных пострадавших пока нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе ПАЗ сбил насмерть пешехода.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария массовое дтп новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Оператор-контролер «Питерлэнда» задержана, она могла наброситься на мужа с ножом
СМИ сообщают, что Трамп скрыл результаты первого теста на COVID-19
В Петербурге арестован фигурант дела об организации незаконной миграции
Житель Ленобласти до смерти избил собутыльника в пылу ссоры
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали у побережья Японии
Разъяренный водитель устроил стрельбу по электромонтеру на Пулковском
Петербургские автомобилисты начинают неделю с 4-балльных пробок
Теплая осенняя погода ждет Петербург в понедельник