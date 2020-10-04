Во Всеволожском районе ПАЗ сбил насмерть пешехода

Во Всеволожском районе ПАЗ сбил насмерть пешехода
Мужчина скончался на месте. Фото: pixabay.com

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Ленинградской области поздно вечером в воскресенье, 4 октября.

Согласно предварительной информации правоохранительных органов, авария произошла на автодороге СПБ — Матокса. Автобус ПАЗ, под управлением 41-летнего водителя, совершил наезд на мужчину вне зоны пешеходного перехода. Сам водитель отмечает, что пострадавший находился на краю дороги и резко выбежал на нее прямо перед транспортным средством, поэтому печальный исход был практически неминуем. Об этом сообщает управление ГИБДД России по Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавший не успел дождаться медиков и скончался от полученных травм прямо на месте происшествия.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петроградском районе столкнулись три иномарки.

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