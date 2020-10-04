В Петроградском районе столкнулись три иномарки

Дорожно-транспортное происшествие на Каменноостровском проспекте закончилось травмами для двух участников аварии.

Согласно предварительной информации правоохранителей, по неустановленным причинам около 8 часов вечера, в воскресенье, 4 октября, произошло столкновение трех легковых автомобилей — Hyundai Creta, Daewoo Nexia и Nissan Qashqai.

К сожалению, травм участникам инцидента избежать не удалось. Ранения средней степени тяжести получил 15-летний пассажир-подросток Hyundai. Также, аналогичные по степени тяжести повреждения получил 20-летний водитель Daewoo. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждения.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что столкновение двух иномарок в Ленобласти закончилось смертью одного из водителей.