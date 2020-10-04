Столкновение двух иномарок в Ленобласти закончилось смертью одного из водителей

Один из участников аварии не смог пережить лобовое столкновение. Фото: Pixabay

Один из участников аварии не смог пережить лобовое столкновение. Фото: Pixabay

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Киришском районе Ленобласти.

Трагедия случилась на автодороге Будогощь — Бестоголово около 20:00 в воскресенье, 4 октября. Об этом сообщает управление ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По неустановленным причинам, на трассе «лоб в лоб» столкнулись два легковых автомобиля — Mitsubishi Outlander и Hyundai Elantra.

Водитель, находившийся за рулем Hyundai, получил травмы несовместимые с жизнью, и скончался прямо на месте происшествия. Подоспевшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы рассказали о ДТП с двумя легковушками на Товарищеском. Авария случилась в субботу, 3 октября, на пересечении Товарищеского проспекта и улицы Подвойского.