Пьяный петербуржец избил женщину, которая помогла его матери-пенсионерке

Женщина помогла пенсионерке и пострадала сама. Фото: pixabay

Женщина помогла пенсионерке и пострадала сама. Фото: pixabay

Жительница Петербурга, которая помогла пожилой женщине, почувствовавшей себя плохо, сама едва не оказалась в больнице. Ее избил сын пенсионерки.

Инцидент произошел накануне, 5 октября, сообщает региональное управление вневедомственной охраны войск нацгвардии.

Вечером правоохранители получили сообщение о том, что мужчина избивает женщину в доме на Среднеохтинском проспекте.

Выяснилось, что женщина помогла пенсионерке, которой стало плохо на улице, она, как оказалось, возвращалась от врача.

Дома пенсионерку встретил пьяный сын, он начал вести себя агрессивно и бить женщину, которая оказала помощь. Пострадавшая смогла сбежать и позвать полицию.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что избитая незнакомцем третьеклассница в Петербурге попала в больницу.