Избитая незнакомцем третьеклассница в Петербурге попала в больницу

Девочка, которую неизвестный избил на Васильевском острове, находится в больнице. Врачи говорят, что ее жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на вторую детскую больницу имени Марии Магдалины, куда была госпитализирована девочка.

Инцидент произошел 2 октября. По данным регионального управления МВД, на улице Беринга неизвестный мужчина посадил девочку в машину, ударил по голове, а затем отвез ее к дому на Морской набережной и высадил.

В результате пострадавшую девочку госпитализировали с травмами головы в состоянии средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что жителя Петербурга посадили на 11,5 лет за избиение, которое обернулось убийством. Оно произошло в декабре 2018-го года. Злоумышленник несколько раз толкнул свою девушку и наносил удары по животу. Пострадавшая женщина скончалась в больнице.