Жителя Петербурга посадили на 11,5 лет за избиение, обернувшееся убийством

Жителя Петербурга посадили на 11,5 лет за избиение, обернувшееся убийством
Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: pixabay.com

Прокуратура Калининского района поддержала обвинение в отношении местного жителя, который избил свою сожительницу до смерти.

Как установил суд, в декабре 2018 года в одном из домов по улице Карпинского между обвиняемым и его партнершей произошел конфликт. На почве неприязненных отношений, мужчина несколько раз толкнул свою жертву и стал наносить удары по животу. В результате пострадавшей потребовалась медицинская помощь — женщину госпитализировали, но она скончалась в больнице.

Нанесенные жертве поврежденные расцениваются как тяжелый вред здоровью, а последующая смерть сожительницы преступника — как причинение смерти по неосторожности. В результате подсудимого признали виновным и приговорили к 11,5 годам колонии строгого режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали 19-летнего студента, убившего собственную мать.

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