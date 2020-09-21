Жителя Петербурга посадили на 11,5 лет за избиение, обернувшееся убийством

Прокуратура Калининского района поддержала обвинение в отношении местного жителя, который избил свою сожительницу до смерти.

Как установил суд, в декабре 2018 года в одном из домов по улице Карпинского между обвиняемым и его партнершей произошел конфликт. На почве неприязненных отношений, мужчина несколько раз толкнул свою жертву и стал наносить удары по животу. В результате пострадавшей потребовалась медицинская помощь — женщину госпитализировали, но она скончалась в больнице.

Нанесенные жертве поврежденные расцениваются как тяжелый вред здоровью, а последующая смерть сожительницы преступника — как причинение смерти по неосторожности. В результате подсудимого признали виновным и приговорили к 11,5 годам колонии строгого режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали 19-летнего студента, убившего собственную мать.