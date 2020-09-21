Убившего собственную мать студента задержали в Петербурге

Убившего собственную мать студента задержали в Петербурге
Дом, в котором произошло убийство 57-летней женщины. Фото: google.maps

Петербургские правоохранители поймали 19-летнего парня, которого подозревают в том, что он зарезал свою мать и оставил ее тело в ванной.

Как сообщили в пресс-службе городского главка Следственного комитета по Петербургу, в убийстве 57-летней женщины подозревают ее сына, который учится на втором курсе в государственном университете морского и речного флота имени адмирала Макарова.

Известно, что убийству предшествовала ссора между родственниками.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Курсанту грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Маршала Тухачевского муж нашел труп убитой жены в ванной. Прибывшая на место полиция выяснила, что женщина была зарезана. На ее теле нашли множественные колото-резаные ранения шеи и головы.

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