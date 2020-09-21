На Маршала Тухачевского муж нашел труп зарезанной жены в ванной

В Красногвардейском районе Петербурга убили 57-летнюю женщину. В совершении преступления подозревают ее 19-летнего сына.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в воскресенье, 20 сентября, в полицию обратился мужчина с сообщением о трупе в квартире дома №11 по улице Маршала Тухачевского. По его словам, его убитая жена лежала в ванной.

Прибывшая на место полиция выяснила, что женщина была зарезана. На ее теле нашли множественные колото-резаные ранения шеи и головы.

По подозрению в убийстве разыскивают сына женщины. Известно, что он учится в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала Макарова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Тихвинского района обнаружил в лесу труп мужчины.