Житель Тихвинского района обнаружил в лесу труп мужчины

Прогулка в лесном массиве Ленобласти привела к обнаружению бездыханного тела мужчины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в четверг утром, 10 сентября, в правоохранительные органы поступил сигнал от очевидца. В электронном письме он сообщил о том, что в лесу, недалеко от водозабора города Тихвин, лежит труп мужчины.

На место происшествия оперативно отправились сотрудники полиции, которым удалось выяснить личность погибшего. Им оказался 45-летний местный житель. При первичном осмотре на теле умершего не было обнаружено следов насилия или борьбы, что может говорить о естественных причинах смерти.

Труп отправлен на исследование в морг. В учреждении судмедэксперты в ходе исследования выяснят точные причины скоропостижной гибели.

Уголовное дело не возбуждалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в колпинской квартире обнаружили труп пенсионерки, в убийстве подозреваются ее дочь и муж.