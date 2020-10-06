19 октября Рособрнадзор обсудит с родителями подготовку к ЕГЭ и ГИА-9 у выпускников школ

19 октября Рособрнадзор обсудит с родителями подготовку к ЕГЭ и ГИА-9 у выпускников школ
Пункт сдачи ЕГЭ в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

19 октября, в 11:00 по московскому времени, руководитель Росообрнадзора Анзор Музаев проведет пресс-конференцию по вопросам организации выпускных экзаменов для 9 и 11 классов. Об этом сообщили в федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

Данная встреча пройдет в формате пресс-конференции, где планируются прямые подключения из регионов. В ходе беседы Анзор Музаев ответит на вопросы, касающиеся организации и проведения выпускных экзаменов для 9-х и 11-х классов. Также будет обсуждаться качество образования в российских школах и подготовка к всероссийским проверочным работам.

Задать свои вопросы может любой желающий, как в письменной форме, так и в формате видеообращения. Для этого нужно написать в официальную группу Рособрнадзора в социальной сети «Вконтакте» или по электронной почте. На самые интересные Анзор Музаев ответит в прямом эфире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в школах ввели новые ограничение в связи с увеличением количества зараженных коронавирусом.

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