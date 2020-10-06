В петербургских школах ввели новые ограничения из-за роста заболеваемости Covid-19

С 5 октября работники образовательных учреждений в обязательном порядки обязаны соблюдать новые меры ограничения, связанные с распространением коронавируса. Об этом сообщает информационное агенство АБН.

По данным источника, в Приморском районе все сотрудники государственных учреждений в течении всего рабочего дня обязаны носить маски. При этом, проводить уроки без маски учитель может, если будет соблюдаться социальная дистанция 1,5–2 метра.

Также школам и другим бюджетным организациям необходимо обеспечить на входах в помещения измерения температуры.

Сообщается, что во всех школах пройдут проверки санитарных норм и соблюдения ограничительных мер. Данное мероприятие будет проходить в три этапа, не исключается личная проверка от губернатора Петербурга Александра Беглова.

Напомним, что в Петербурге рассматривается вариант с отправлением школьников на каникулы досрочно. Об этом 5 октября рассказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

По плану осенние каникулы у школьников должны начаться 26 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за прошедшие сутки выздоровело 206 пациентов с коронавирусом.