В Петербурге за прошедшие сутки от коронавируса выздоровело 206 человек

В Северной столице увеличилось количество пациентов, вылечившихся от коронавируса. По официальным данным за последние сутки из городских больниц выписали 206 человек. Об этом сообщает сайт по борьбе с инфекцией Стопкоронавирус.рф.

На данный момент по данным оперштаба, за весь период пандемии выписаны после выздоровления 30153 петербуржца.

В целом, в России за последние сутки выздоровело 6252 человека. Общее число за весь период коронавирусной инфекции составило 988 576 тыс. человек.

Напомним, что за последние сутки в Петербурге сдали тест на коронавирус 24181 человек. Также было обработано 274 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге скончалось 34 пациента от коронавируса.