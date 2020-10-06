Коронавирус в Петербурге убил 34 пациента

Коронавирус в Петербурге убил 34 пациента
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Пандемия продолжает уносить жизни людей во всем мире. Статистика снова не утешительна.

Сегодня, 6 октября, стало известно, что в Санкт-Петербурге из-за коронавируса скончались 34 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе борьбе с инфекцией.

Всего за минувшие сутки выявили 411 заразившихся, выздороветь успели 206 горожан. Таким образом, с начала пандемии в городе зарегистрировано более 45 тысяч случаев заболевания, скончались 3107 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, в Роспотребнадзоре рассказали о людях с врожденным иммунитетом к коронавирусу.

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