В Роспотребнадзоре рассказали о людях с врожденным иммунитетом к коронавирусу

В Роспотребнадзоре рассказали о людях с врожденным иммунитетом к коронавирусу
Организм человека способен сам "выстроить" защиту от опасной инфекции. Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре объяснили, что некоторые люди обладают врожденной защитой от коронавирусной инфекции нового типа.

Согласно заявлению ведомства, у части людей встречаются определенные генетические мутации, которые отражаются на восприимчивости к вирусу. Некоторые из генных изменений, наоборот, способствуют проникновению частиц SARS-CoV-2 в организм, а другие замедляют этот процесс, «защищая» человека.

Отметим, что пандемия коронавируса по-прежнему в разгара, а действенного способа борьбы с заболеванием у медиков все еще нет. По последним данным, в мире выявлено свыше 35,3 миллионов человек, зараженных коронавирусной инфекцией. В России зарегистрировано более 1,2 миллиона пациентов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что людей с антителами к COVID-19 призывают не забывать о защитных масках, так как они могу оставаться переносчиками вируса.
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В Роспотребнадзоре рассказали о людях с врожденным иммунитетом к коронавирусу
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