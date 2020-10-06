В Роспотребнадзоре рассказали о людях с врожденным иммунитетом к коронавирусу

В Роспотребнадзоре объяснили, что некоторые люди обладают врожденной защитой от коронавирусной инфекции нового типа.

Согласно заявлению ведомства, у части людей встречаются определенные генетические мутации, которые отражаются на восприимчивости к вирусу. Некоторые из генных изменений, наоборот, способствуют проникновению частиц SARS-CoV-2 в организм, а другие замедляют этот процесс, «защищая» человека.

Отметим, что пандемия коронавируса по-прежнему в разгара, а действенного способа борьбы с заболеванием у медиков все еще нет. По последним данным, в мире выявлено свыше 35,3 миллионов человек, зараженных коронавирусной инфекцией. В России зарегистрировано более 1,2 миллиона пациентов.