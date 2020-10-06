Эксперты призывают людей с антителами к коронавирусу носить маски

Петербуржцев призывают заботиться как о своем здоровье, так и о безопасности окружающих. Фото: Baltphoto

Петербуржцев призывают заботиться как о своем здоровье, так и о безопасности окружающих. Фото: Baltphoto

Они напоминают, что такие граждане могут быть переносчиками инфекции.

В Роспотребнадзоре настаивают на том, что даже после того, как человек переболел коронавирусом, он должен носить медицинские маски. Это нужно, чтобы обезопасить от заражения окружающих, так как имея антитела, можно все равно быть переносчиком. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что есть исследования, подтверждающие данные заявления. Шанс подобного развития событий мал, но лучше быть осторожными, подчеркивают эксперты.

Также в ведомстве напоминают, насколько важно пользоваться средствами индивидуальной защиты, чтобы избежать локдауна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали, кто может с рождения быть защищен от COVID-19. Генные мутации могут играть весомую роль в защите организма от коварных патогенов.