В Роспотребнадзоре рассказали, кто может с рождения быть защищен от COVID-19

Генные мутации могут играть весомую роль в защите организма от коварных патогенов.

В понедельник, 5 октября, пресс-служба Роспотребнадзора опубликовала сообщение, в котором объяснила как генетические процессы могут влиять на риск заражения, а также на течение заболевания.

Речь идет о изменениях в генах, которые либо мешают инфекции проникать в клетки организма, либо наоборот дают ей свободу для распространения. Фиксирование различных вариантов генетических мутаций позволяет специалистам понимать, попал ли человек в число везунчиков или же ему наоборот стоит тщательнее соблюдать меры предосторожности из-за больших рисков возникновения тяжелого течения болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге медиков вакцинировали против коронавируса. Прививку вакциной «Спутник V», созданной в стенах Центра имени Гамалеи, сделали 21 сотруднику Городской больницы №40 Курортного района Петербурга.