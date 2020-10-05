В Роспотребнадзоре рассказали, кто может с рождения быть защищен от COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, кто может с рождения быть защищен от COVID-19
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Генные мутации могут играть весомую роль в защите организма от коварных патогенов.

В понедельник, 5 октября, пресс-служба Роспотребнадзора опубликовала сообщение, в котором объяснила как генетические процессы могут влиять на риск заражения, а также на течение заболевания.

Речь идет о изменениях в генах, которые либо мешают инфекции проникать в клетки организма, либо наоборот дают ей свободу для распространения. Фиксирование различных вариантов генетических мутаций позволяет специалистам понимать, попал ли человек в число везунчиков или же ему наоборот стоит тщательнее соблюдать меры предосторожности из-за больших рисков возникновения тяжелого течения болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге медиков вакцинировали против коронавируса. Прививку вакциной «Спутник V», созданной в стенах Центра имени Гамалеи, сделали 21 сотруднику Городской больницы №40 Курортного района Петербурга.

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