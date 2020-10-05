В Петербурге медиков вакцинировали против коронавируса

В Петербурге медиков вакцинировали против коронавируса
Следующая поставка антиковидной вакцины в размере 400 доз будет в ближайшие недели. Фото: https://vk.com/komzdravspb

В понедельник, 5 октября, первые медицинские работники Северной столицы привились от новой коронавирусной инфекции вакциной, разработанной российскими специалистами.

Прививку вакциной «Спутник V», созданной в стенах Центра имени Гамалеи, сделали 21 сотруднику Городской больницы №40 Курортного района Петербурга. Первыми, кто получил спасительный препарат, стали врачи и медсестры, трудящиеся в приемном покое и «красной зоне», где находятся пациенты с подтвержденным COVID-19.

В среду, 7 октября, вакцинация ожидает работников Боткинской больницы. На данный момент они проходят подготовительные этапы: сдают ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусу. Тем, у кого выявят антитела, прививки делать не будут.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что массово вакцина против коронавирусной инфекции станет доступна россиянам в конце октября.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 вакцинация медики пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти прививки от гриппа сделали более 325 тысяч человек
В Петербурге медиков вакцинировали против коронавируса
В Петербурге планируют установить понятные правила для использования ...
Ленобласть готовит дороги к зимнему сезону
Глава телерадиокорпорации Китая призвал мировые СМИ к международному ...
Стать заменой обычного стекла может прозрачная древесина
Шпион на века. Gazeta.SPb.ru рассказывает о семи знаменитых экранных ...
Владимир Путин назвал разговоры о закрытии школ несерьёзными