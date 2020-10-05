Вакцина от коронавируса станет доступной для россиян в конце октября

Стал известен период ввода российской вакцины от коронавируса для граждан страны. О сроках появления препарата заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишут РИА Новости.

По данным министра Михаила Мурашко, ввод разработанной в России вакцины от коронавируса планируется в конце октября или в первых числах ноября. Также министр добавил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» имеет высокий спрос не только в России, но и за рубежом.

Напомним, ранее Михаил Мурашко говорил о том, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет проходить в добровольном порядке, в частности, это касается лиц из группы риска.

Препарат против коронавирусной инфекции «Спутник V», был зарегистрирован в России официально 11 августа. Вакцина разработана сотрудниками Центра имени Гамалеи.

По данным оперштаба в Северной столице за сутки выявлено 407 новых случаев заразившихся коронавирусом, а также установлено 14 смертей пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге оштрафовали роддом на 100 тыс. за нарушения, связанные с коронавирусной инфекцией.