Роддом в Петербурге оштрафовали на 100 тысяч за нарушения по COVID-19

В Петербурге родительному дому №9 придется выплатить штраф в 100 тысяч рублей за нарушения, связанные с новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уточняется, что родильный дом на улице Орджоникидзе получил акт и предписание об устранении нарушений.

В сентябре выяснилось, что учреждение не вело листы наблюдения за контактными сотрудниками, не определяло круг лиц контактных пациентов и сотрудников, а информацию о заболевших коронавирусом не передавали в больницы по месту жительства, а также другие нарушения.

Защитник медучреждения вину в совершении административного правонарушения признала. По ее словам, все нарушения были сразу устранены.

Ранее специалисты объяснили, можно ли говорить о второй вспышке эпидемии в Петербурге.