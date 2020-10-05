Роддом в Петербурге оштрафовали на 100 тысяч за нарушения по COVID-19

Роддом в Петербурге оштрафовали на 100 тысяч за нарушения по COVID-19
Роддом №9. Фото: панорама "Гугл"

В Петербурге родительному дому №9 придется выплатить штраф в 100 тысяч рублей за нарушения, связанные с новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уточняется, что родильный дом на улице Орджоникидзе получил акт и предписание об устранении нарушений.

В сентябре выяснилось, что учреждение не вело листы наблюдения за контактными сотрудниками, не определяло круг лиц контактных пациентов и сотрудников, а информацию о заболевших коронавирусом не передавали в больницы по месту жительства, а также другие нарушения.

Защитник медучреждения вину в совершении административного правонарушения признала. По ее словам, все нарушения были сразу устранены.

Ранее специалисты объяснили, можно ли говорить о второй вспышке эпидемии в Петербурге.

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