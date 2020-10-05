Эксперты отвечают, пришла ли в Петербург вторая волна коронавируса

Подъемы заболеваемости, аналогичные нынешнему, будут происходить, пока не переболеют 70-80% населения, считают эксперты. Фото: gov.spb.ru

Подъемы заболеваемости, аналогичные нынешнему, будут происходить, пока не переболеют 70-80% населения, считают эксперты. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице практически ежедневно растет число новых случаев заражения COVID-19, а городские власти понемногу вводят дополнительные ограничения. Специалисты объясняют, можно ли говорить о второй вспышке эпидемии в Петербурге.

По словам главы Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова Виталия Зверева говорить о «второй волне» некорректно, поскольку «первая волна» еще не заканчивалась, а рост числа заражений — ожидаемый процесс. Кроме того, отмечает врач, пациентов, которым нужна серьезная медицинская помощь, лишь 15-20% от общего числа больных, что не является критическим показателем. При этом Зверев подчеркивает, что коронавирус уже никуда не денется из нашей жизни, хотя к весне ситуация должна стать спокойнее.

С коллегой согласились директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, начальник отдела вирусологии Института экспериментальной медицины Лариса Руденко и главный врач частной клиники CORIS Лев Авербах, передает АБН.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что московские власти разрабатывают сценарии ужесточения ограничительных мер по коронавирусу в городе.