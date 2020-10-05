Московские власти думают ужесточить меры по коронавирусу

Московские власти думают ужесточить меры по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

В мэрия российской столицы разрабатывают сценарии по ужесточению коронавирусных мер в связи с ростом новых случаев COVID-19. Среди них — введение пропускного режима.

Как сообщают «Ведомости», ссылаясь на близкий к мэрии источник, власти Москвы находятся в затруднительном положении, поскольку они должны найти правильные аргументы, чтобы убедить население в необходимости возвращения серьезных ограничений. Вместе с тем важно предпринять меры, которые не добьют бизнес.

Другой источник заявляет, что если в течение двух недель эпидемиологическая ситуация не стабилизируется, то в столице введут стопроцентную самоизоляцию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве.

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